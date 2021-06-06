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غداً.. بداية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب لشركة لازوردي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

غداً.. بداية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب لشركة لازوردي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في 1442-10-26 الموافق 2021-06-07.

تداول حقوق الأولوية

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن نهاية فترة تداول حقوق الأولوية ستكون في تاريخ 1442-11-04 الموافق 2021-06-14.

نهاية مرحلة الاكتتاب

بينما سيكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 1442-11-07 الموافق 2021-06-17 .
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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