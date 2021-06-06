مقطع صادم لجثة طفل على الأرض يهز المجتمع العراقي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- متابعة

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر جثة طفل ملقاة على الأرض، في أحد مستشفيات مدينة البصرة في العراق، الأمر الذي يعكس مدى تردي القطاع الصحي في البلد، وافتقاره لأبسط المقومات.

سبب إلقاء جثة الطفل في الشارع

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن السبب الغريب والعجيب لهذه الفعلة، هو إقفال ثلاجة الموتى وغياب المشرف عليها عن الدوام، وقد علق مواطنون عراقيون على هذا قائلين إن ذلك ما هو إلا عذر أقبح من ذنب.

واضطرت، هذه الحادثة، دائرة الصحة في محافظة البصرة في العراق، لإصدار بيان تعلن فيه البدء بتحقيق في الموضوع، قائلة: انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل متوفى وبانتظار فتح باب ثلاجة الموتى في مستشفى الموانئ التعليمي.

إجراءات صارمة

وأكدت الدائرة اتخاذ إجراءات أولية صارمة بحق المقصرين الأساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الأسباب التي أدت لحصول الحالة بهدف متابعة التقصير ومن يقف خلفه وعدم تكرار الأمر بحسب البيان.

الوضع الصحي في العراق

وأثار المشهد المؤسف غضبا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد على المستوى الذي وصل له القطاع الطبي في العراق.

ويعاني العراق من اهتراء النظام الصحي والطبي، حيث تفتقر المرافق الصحية والمستشفيات لأبسط المعايير، وتتكرر الحوادث الناجمة عن ذلك، في مختلف المحافظات العراقية.

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