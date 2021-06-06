مجلس التنسيق السعودي الكويتي يعكس مسيرة الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

يأتي انـعقاد المجـلس التنسـيقي المشـترك بـين الـمملكة العربية السعودية والكويت امـتداًدا لـلإخـاء الـصادق، والـرغـبة المشتركة في تعزيز الـعلاقـات والـدفـع بـها إلـى آفاق أرحب.

كما أن العلاقات بـين الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة ودولـة الـكويـت الـشقيقة، راسخة وضاربة بجذورها فـي أعـماق الـتاريـخ، وللكويت مـكانـة خـاصـة لـدى خـادم الحـرمـين الشـريـفين وسـمو ولـي عهـده الأمـين، تجسـدت بـاخـتيار الأمير محـمد بـن سـلمان لـلكويـت كـأول محـطة خـليجية فـي زيـاراتـه الخارجية بـعد مـبايـعة سـموه ولـيا للعهـد، وسـعيه الـحثيث لـتطويـر الـعلاقـات والارتقاء بها، وحل كافة القضايا العالقة بين البلدين.

مواصلة مسيرة الإخاء بين البلدين

ويعكس مجـلس التنسـيق الـسعودي – الـكويـتي حـرص خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبدالـعزيـز وأخـيه الشـيخ نـواف الأحـمد الـجابـر الـصباح أمـير الـكويـت عـلى مواصلة مسيرة الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا وتـحفظ الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة بـكل تـقديـر وامـتنان، جـهود أمـير الـكويـت الـراحـل الشـيخ صـباح الأحـمد فـي ولادة المجـلس التنسـيقي المشـترك بـين الـبلديـن، وتـثمن حـرص الشـيخ نـواف عـلى إكـمال مسيرة الـتعاون الـبنّاء عـبر انـعقاد المجـلس؛ لـيكون دلالة على عمق وقوة ما تتميز به العلاقات السعودية الكويتية في المجالات كافة.

مرحلة جديدة من تطور العلاقات

ويؤكد المراقبون أنه بـانـعقاد الاجـتماع الأول للمجـلس التنسـيقي المشترك، تـقف الـسعوديـة والـكويـت أمـام مرحلة جديدة مـن مـراحـل تـطور الـعلاقـات الـتاريـخية الـمميزة، بـما ُيـسهم فـي تــعميق الــتواصــل والــتعاون في الــمجالات كــافــة؛ وبــالأخــص الســياســية والأمــنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية منها.

وتـعد مـجالـس التنسـيق بـين الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة والـدول الـشقيقة ومـنها الــكويــت،نــموذجــا يــحتذى بــه عــلى صــعيد التنســيق المشترك، ووســيلة فــعالــة لاستمرارية التعاون، وتعزيز العلاقات بشكل محوكم ودائم.

ويعد المجـلس التنسـيقي الـسعودي – الـكويـتي تـتويـًجا لـلعلاقـات الـتاريـخية الـراسـخة بـين السعودية والكويت، ويعكس روح التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.



شارك الخبر