الصحة: الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر يتم تحت إشراف طبي مشدد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة اليوم من أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر يتم تحت إشراف طبي مشدد.

احذروا الانسياق وراء الشائعات

ودعت وزارة الصحة، الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن العديد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم الترويج لطرق علاج العديد من الأمراض بالخلايا الجذعية.



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