إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

أغلقت بلدية خميس مشيط سوق الحراج بالمحافظة وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا.

رصد عدد من المخالفات

وأوضح رئيس البلدية محمد الحويطي، بأن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأشار الحويطي إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق المنشاة احترازياً.

وأكد بأن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، مهيبا الجميع بمسارعة الإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.

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