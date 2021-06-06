الحبوب رداً على أسعار الشعير: دورنا تنظيمي لضمان الوفرة وعدالة الأسعار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، رداً على الاستفسارات حول أسعار بيع الشعير- أنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة، لمعرفة أسعار الشعير بالأسواق.

التأكد من عدالة الأسعار

وأكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن دورها يقتصر على الجانب التنظيمي، وينحصر بالتأهيل وضمان الوفرة والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد.

إسناد استيراد وبيع الشعير

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص، بحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناءً على الأسعار العالمية للاستيراد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.



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