محمد بن مسعود - الدمام - راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.