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مقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة

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محمد بن مسعود - الدمام - راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:59 PM

راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة

مقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة
فهد كاملي

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.

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المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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