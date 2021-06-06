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شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:59 PM
راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقةمقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة
شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.
، مقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
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