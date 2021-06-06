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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:52 PM
قال: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى 6 مساءً"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على عسير ومحافظاتها
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
، "الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على عسير ومحافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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