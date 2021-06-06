- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية السعودية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.
وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.
وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:48 PM
لم يُقتل أحدٌ عند النقطة الأمنية واستبعدت الشرطة مبدئياً أن تكون عملية إرهابيةاعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي
أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية السعودية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.
وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.
وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.
، اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.