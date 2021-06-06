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أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد.
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وقالت "الصحة" إن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقوي المتعدد، ولم تثبت فعاليتها في علاج حالات مرضية أخرى.
ولا تستخدم الخلايا لعلاج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات والتهاب المفاصل ولا الزهايمر أو الشلل بأنواعه.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:51 PM
عملية معقدة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاويةلا تنساقوا خلف الشائعات.. "الصحة": الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد.
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وقالت "الصحة" إن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقوي المتعدد، ولم تثبت فعاليتها في علاج حالات مرضية أخرى.
ولا تستخدم الخلايا لعلاج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات والتهاب المفاصل ولا الزهايمر أو الشلل بأنواعه.
، لا تنساقوا خلف الشائعات.. "الصحة": الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر ،
المصدر : الخليج 365
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