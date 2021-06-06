، لمخالفته الإجراءات الاحترازية.. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط ،

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أغلقت بلدية خميس مشيط، سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية؛ للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة، وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأشار الحويطي إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها؛ حيث تم إغلاق المنشأة احترازيًّا.
وأكد أن الحملات التفتيشية متواصلة بشكل دوري؛ وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية؛ مهيبًا بالجميع المسارعة بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:46 PM
بينها عدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن تخفيف الازدحاملمخالفته الإجراءات الاحترازية.. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط
أغلقت بلدية خميس مشيط، سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية؛ للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة، وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأشار الحويطي إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها؛ حيث تم إغلاق المنشأة احترازيًّا.
وأكد أن الحملات التفتيشية متواصلة بشكل دوري؛ وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية؛ مهيبًا بالجميع المسارعة بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.
، لمخالفته الإجراءات الاحترازية.. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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