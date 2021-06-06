محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد أتمت أمانة المدينة المنورة، زراعة 39109 أشجار ضمن أعمال تشجير الشوارع والميادين وصيانة الحدائق في الأحياء والمواقع العامة؛ في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري. وشملت أعمال التشجير، زراعة 854 شجرة منوعة، وصباريات في الحدائق والميادين خلال الأسبوع الماضي، وصيانة 5008 أمتار طولية من شبكات الري، وتقليم 1263 شجرة، إضافة إلى أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ورفع مخلفات وردم التربة. 06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:32 PM في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي أتمت أمانة المدينة المنورة، زراعة 39109 أشجار ضمن أعمال تشجير الشوارع والميادين وصيانة الحدائق في الأحياء والمواقع العامة؛ في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري. وشملت أعمال التشجير، زراعة 854 شجرة منوعة، وصباريات في الحدائق والميادين خلال الأسبوع الماضي، وصيانة 5008 أمتار طولية من شبكات الري، وتقليم 1263 شجرة، إضافة إلى أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ورفع مخلفات وردم التربة. الكلمات المفتاحية ، زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.