شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح جامعة الملك فيصل للقائمة النهائية لجائزة Green Gown والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رُشحت جامعة الملك فيصل ضمن القائمة الدولية النهائية عن فئة "المؤسسة المستدامة" ضمن جوائز Green Gown لعام 2021م، التي تمنح للمؤسسات ذات المبادرات والمشاريع المتميزة في مجالات الاستدامة.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الترشيح يعكس ما تحقق للجامعة من تطوير لهويتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما انبثق عنها من مشاريع ذات تأثير مستدام، مضيفاً أن تفعيل الهوية وما أنتجه من تحولات في وظائف الجامعة الأساسية لتعزيز مضامينها انعكس إيجاباً على الممارسات المطبقة في كافة قطاعات الجامعة.

بدوره أكد المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي والهوية المؤسسية بالجامعة الدكتور عائذ بن ابراهيم المبارك أن وصول الجامعة للقائمة النهائية للجائزة يوثق نجاحها في اختيار هويتها المؤسسية ويؤكد فاعلية عطائها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وسعيها نحو تحقيق الاستدامة البيئية للمملكة .