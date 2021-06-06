شكرا لقرائتكم خبر عن مخالف للإجراءات الاحترازية .. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية خميس مشيط، اليوم، سوق الحراج بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الجميع، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً. مؤكداً أن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.