ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بسرعة جنونية بأحد الطرق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بسرعة زائدة على أحد طرق المملكة.

تعريض حياة الآخرين للخطر

وتقدم أحد مرتادي الطريق بشكوى إلى “المرور”، بسبب تجاوزه من قبل قائد المركبة بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر ويهدد بوقوع حادث خطير.

ضبط قائد المركبة

وأكدت إدارة المرور، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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