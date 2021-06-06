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احذر من 4 أمراض معدية تنقلها الشيشة 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

احذر من 4 أمراض معدية تنقلها الشيشة 

من ضمنهم المستجد

متابعات الخليج 365- متابعة

تمتلئ الشيشة أو الأركيلة بالكائنات الحية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر من شخص، وهو ما يرفع احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين مستخدميها.

احذر من 4 أمراض معدية تنقلها الشيشة 

4 أمراض معدية تنقلها الشيشة

ومن ضمن الأمراض المعدية التي من الممكن أن تسببها الشيشة هي:

  •  فيروسات الجهاز التنفسي.
  • فيروس التهاب الكبد سي.
  • السل.
  • فيروس كورونا.

علمًا بأن فئة المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا.

احذر من 4 أمراض معدية تنقلها الشيشة 

وجاء ذلك بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي قالت إن السيجارة تخنق الرئتين وباقي أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأوكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم.

التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات كورونا

 ونصحت بالتوقف الفوري عن التدخين، لافتة إلى أنه يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات كورونا، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التي تحولهم لمدخنين سلبيين.

احذر من 4 أمراض معدية تنقلها الشيشة 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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