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تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 199.6 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 199.6 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يونيو 2021، وسط عطلات أسواق الذهب العالمية.

وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى 228.11 ريال (60.83 دولار)، مقابل 228.27 ريال (60.86 دولار)، أمس.

الذهب عيار 21

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 199.60 ريال (53.23 دولار)، مقابل 199.74 ريال (55.79 دولار(، أمس.

وشملت التراجعات سعر الجرام عيار 18 إلى 171.08 ريال (45.62 دولار)، مقابل 171.20 ريال (45.65 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار) مقابل 133.16 ريال (35.50 دولار)، أمس.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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