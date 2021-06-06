تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 199.6 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يونيو 2021، وسط عطلات أسواق الذهب العالمية.

وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى 228.11 ريال (60.83 دولار)، مقابل 228.27 ريال (60.86 دولار)، أمس.

الذهب عيار 21

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 199.60 ريال (53.23 دولار)، مقابل 199.74 ريال (55.79 دولار(، أمس.

وشملت التراجعات سعر الجرام عيار 18 إلى 171.08 ريال (45.62 دولار)، مقابل 171.20 ريال (45.65 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار) مقابل 133.16 ريال (35.50 دولار)، أمس.



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