ضبط 45 مصاباً بـ كورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الباحة، أنه تم ضبط (45) شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

مخالفة تعاليم العزل

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 45 شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

اتخاذ الإجراءات المناسبة

وأضاف متحدث الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

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