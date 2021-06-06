الصحة تحدد الجرعات والمدة الزمنية لتلقي لقاح كورونا للمصابين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدد الجرعات المحددة والمدة الزمنية لتلقي لقاح كورونا، للمصابين بالفيروس.

جرعة واحدة في هذه الحالة

وقالت: بشكل عام يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، لذا عند الإصابة ينبغي تأجيل اللقاح حتى ٦ أشهر من التعافي.

وتلقى حساب “937” على تويتر سؤالاً من أحد المغردين بخصوص أخذ لقاح كورونا، علماً بأنه أصيب بفيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر.

تطعيم الممارسين الصحيين

وفي وقت سباق، أعلنت وزارة الصحة، أنها تمكنت من تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93% من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد”.

التصدي لجائحة كورونا

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمرارا لنجاحها في التصدي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص الصحة على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستفيدين من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعـد الممارسين الصحيين ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

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