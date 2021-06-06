شكرا لقرائتكم السعودية تدين هجوماً إرهابياً في سولهان بـ بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني.
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السعودية تدين هجوماً إرهابياً في سولهان بـ بوركينا فاسو
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية بوركينا فاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية.
وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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