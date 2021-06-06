القيصومة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة خلال 24 ساعة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عبر حسابه في “تويتر”، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

أعلى درجة حرارة عالميا

كما نشر د. عبدالله المسند قائمة بأعلى درجات الحرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .



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