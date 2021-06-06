الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

المسند: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أن تتشكل اليوم الأحد بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير.

درجة الحرارة

وقال المسند، اليوم تبقى درجة الحرارة أعلى من معدله السنوي لمثل هذا اليوم، في كل المناطق عدا القطاعين الشمالي والغربي .. هذا والله أعلم.

شروق الشمس

وأضاف “اليوم في الرياض تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وفي 18 يونيو تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو.

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