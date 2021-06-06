المستشار العيد: المملكة تجاوزت دولاً متقدمة في التصدي لجائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد المستشار الاقتصادي عيد العيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات للجميع.

وقال العيد، خلال استضافته مع “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية”: “إن المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة كورونا”.

مستجدات كورونا

حالات كورونا الجديدة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1144 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (1253) حالة، كما تم تسجيل (16) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (456562) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (439459) حالة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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