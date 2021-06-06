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بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إن دور ‎المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالة

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 11:56 AM

قالت: إن دور ‎المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالة

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"
منصور الشلاقي

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

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، بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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