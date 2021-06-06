- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.
وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.
جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 11:56 AM
قالت: إن دور المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالةبعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"
قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.
وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.
جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.
، بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.