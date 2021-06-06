، "ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد برو ،

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.
ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.
وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.
كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.
"ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد بروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.
ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.
وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.
كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
11:15 AM
مصادر تتوقّع أن يكون بخلفية زجاجية وبالشاحن اللاسلكي
قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.
ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.
وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.
كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.
، "ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد برو ،
المصدر : الخليج 365
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