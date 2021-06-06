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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان- شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني.
وأكّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية بوركينا فاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 11:06 AM
أكّدت تضامنها معها ضد العنف والإرهاب ورفضها التام والقاطع هذه الأعمالالمملكة تدين وتستنكر مقتل 100 مدني في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان- شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني.
وأكّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية بوركينا فاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
، المملكة تدين وتستنكر مقتل 100 مدني في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو ،
المصدر : الخليج 365
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