شكرا لمتابعة خبر عن المسند: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي في معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" عبدالله المسند أن اليوم قد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير.

وأضاف المسند "درجة الحرارة تبقى أعلى من معدله السنوي لمثل هذا اليوم، في كل المناطق عدا القطاعين الشمالي والغربي".

وأشار المسند إلى أن‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في ‎السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وتابع " ‏اليوم في ‎الرياض تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وفي 18 ‎يونيو تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو".