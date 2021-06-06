شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تدرج الكشافة في مدارس البنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التعليم، إدراج الأنشطة الكشفية رسميا في مدارس البنات بمراحلها الثلاث خلال الفترة القادمة.

وكشف نائب وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، تعميما لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، طلب من خلاله تزويد إدارة النشاط الكشفي بالوزارة بتقرير عن المبادرات السابقة في مجال النشاط الكشفي للفتيات إن وجدت.

ويأتي ذلك متضمنا بيانا بالمكلفات بالإشراف على أنشطة فتيات الكشافة بالإدارة، وبيانا بالحاصلات على تأهيل كشفي معتمد، مع إرفاق صورة من شهادة الاجتياز، وعدد المدارس المفعلة للنشاط الكشفي للفتيات في جميع المراحل والبرامج التي استهدفت فتيات الكشافة للأعوام الثلاثة الماضية، والمقترحات حول تفعيل الأنشطة الكشفية للفتيات.

وطلب الدكتور سعد آل فهيد، بتزويد الإدارة العامة للنشاط ببيان حسب الأولوية للراغبات في ممارسة النشاط الكشفي، والالتحاق بالدراسات التأهيلية الكشفية، واستكمال استمارة الترشيح وفق البيان المرفق على أن يصل المطلوب في موعد أقصاه يوم 29 شوال الحالي.