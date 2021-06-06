شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق الحج الرقمي لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر صحفية أن الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، تعتزم تطبيق الحج الرقمي لهذا العام بالاعتماد على التحول الرقمي.

وذكرت المصادر أنه سيتم الاعتماد على الروبوت الآلي، في تقديم الفتاوى والدعوة والإرشاد، فضلا عن المصحف الإلكتروني، وارتباط تنقلات الحجاج بالحاسب الآلي، وفقًا لـ" الوطن ".

وأشارت إلى أنه يحدد للحاج منذ وصوله إلى المملكة مواعيده بالمواقيت، ورمي الجمرات والتفويج وحركة تنقله بالمشاعر، بالدقيقة والساعة إلى أن يعود إلى بلاده سالما.