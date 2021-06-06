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توجيهات بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات للتربية الخاصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن تعليمات جديدة صدرت بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات الحاليين إلى التربية الخاصة لمنح الفرصة للخريجين والخريجات.

وأوضحت المصادر أن عدد خريجي وخريجات التربية الخاصة يصل إلى 16 ألف خريج وخريجة ينتظرون التعيين،إلا أن الوزارة ليست جهة توظيف وتعنى به جهات أخرى مثل المالية التي تعتمد الاحتياج من خلال صرف الرواتب، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم وضعت عدداً من الخطط تشمل التوسع في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في برامج صعوبات التعلم، بسبب الفاقد التعليمي إثر جائحة ، إذ تحتاج الفترة القادمة خدمات التربية الخاصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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