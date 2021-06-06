شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات للتربية الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن تعليمات جديدة صدرت بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات الحاليين إلى التربية الخاصة لمنح الفرصة للخريجين والخريجات.

وأوضحت المصادر أن عدد خريجي وخريجات التربية الخاصة يصل إلى 16 ألف خريج وخريجة ينتظرون التعيين،إلا أن الوزارة ليست جهة توظيف وتعنى به جهات أخرى مثل المالية التي تعتمد الاحتياج من خلال صرف الرواتب، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم وضعت عدداً من الخطط تشمل التوسع في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في برامج صعوبات التعلم، بسبب الفاقد التعليمي إثر جائحة كورونا، إذ تحتاج الفترة القادمة خدمات التربية الخاصة.