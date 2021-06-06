الأرصاد تنبّه إلى أمطار رعدية على 4 مناطق.. و«الدفاع المدني» يحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– أحد رفيدة – الحرجة - النماص – تنومة - خميس مشيط – رجال ألمع – سراة عبيد - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الحرث - الدائر – صامتة - صبيا – فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى السادسة مساء ويشمل (الباحة - المندق - بلجرشي).

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة مكة المكرمة، موضحًا أنّ الحالة تشمل (أضم -الطائف – العرضيات - ميسان)، وتستمر حتى السادسة مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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