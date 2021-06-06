الحيزان: اليوم نهاية الربيع وغدًا بدء الصيف ومربعانية القيظ

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن اليوم الأحد، آخر أيام فصل الربيع بمنزلة البُطين في نوء الثريا، بينما يبدأ فصل الصيف غدًا الاثنين.

وقال خبير الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنَّ اليوم آخر أيام فصل الربيع بمنزلة البُطين في نوء الثريا، أما يوم غدٍ الاثنين، فهو بداية فصل الصيف، وأول أيام مربعانية القيظ، والتي تستمر حتى ١٥ يوليو القادم.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزءبن الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.