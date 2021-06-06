بالفيديو.. استشاري: مرضى الحساسية من اللقاحات تظهر أعراضها بعد التطعيم مباشرة

أوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني، أنه عادة الشخص الذي لديه حساسية تظهر أعراضها بعد تلقيه للقاح مباشرة أو حتى أقصى حد 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وبعد ذلك لاتظهر أي أعراض.

وقال استشاري مكافحة العدوى خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن الشخص الذي يُصاب بالحساسية جراء تلقيه اللقاح تظهر أعراض ذلك على الوجه والشفتين واختناق وفي صورة طفح جلدي.

وشدد على أن التعامل مع تلك الفئة في المملكة تحت السيطرة، مشيرًا إلى أنه يُطلب من متلقي اللقاح البقاء 15 دقيقة احترازيًا.