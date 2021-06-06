الصحة تتفاعل مع بلاغ بشأن إلزام مواطن بالعزل رغم سلامته من كورونا

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مع بلاغ وردها من مواطن بشأن التزامه جبريًا في فندق الحجر المؤسسي حتى بعد انتهاء مدة الحجر لعدم تغير الحالة نتيجة عدم إرفاق الوزارة نتائج المسحتين.

ووعدت وزارة الصحة بالتواصل مع صاحب الحالة عبر الرسائل الخاصة؛ وذلك لحلّ مشكلته وتقديم الخدمة التي يحتاجها كاملة، وذلك بعد تسلم الوزارة بيانات مقدم الشكوى، ومن بينها رقم الجوال المسجل.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد إلى وزارة الصحة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: حتي الآن مازالت مقيمًا بشكل جبري في فندق الحجر المؤسسي حتى بعد انتهاء مدة الحجر لعدم تغير الحالة؛ نتيجة عدم إرفاق وزارة الصحة لنتائج المسحتين في الجواز الصحي بتوكلنا.

وتضمن البلاغ المقدم إلى وزارة الصحة، إفادة تلقاها مقدمه، تثبت أنَّ نتائج التحليل الذي خضع له أكّدت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».