المرور يوضح خطوات إسقاط السيارة المباعة خارج المملكة من سجلات الملاك

أوضح المرور السعودي، الإجراء المطلوب لإسقاط السيارة من سجلات مالكها في حال بيعها خارج المملكة، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ذلك إلى الجهة المختصة والتي تتضمن اللوحات ورخصة السير.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لـ «المرور»، قال فيه أحد المستفيدين: «توجد سيارة مسجلة باسمي وخرجت بها إلى اليمن في عام ٢٠١١م، وأنهيت إجراءات الجمارك المطلوبة بشأنها في اليمن ٢٠١٤ وعندي صورة من البيان وأريد إسقاطها من سجلاتي؛ فما المطلوب؟».

وقال «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنَّ مالك المركبة في تلك الحالة، عليه مراجعة قسم المرور وتقديم كافة ما يثبت بيع السيارة المشار إليها في الخارج مرفقًا اللوحات ورخصة السير.

وكان المرور السعودي، أكَّد في وقت سابق، أنَّ إسقاط السيارة من السجلات يتطلب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ويتم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من السجلات.

وتنص المادة الـ «16»، من نظام المرور على عدم تحصيل أي رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.