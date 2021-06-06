رئيس «الرقابة ومكافحة الفساد» يزور مركز الحوار العالمي بفيينا

زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس ، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، التي أعلنت فيها المملكة عن إطلاق «مبادرة الرياض»، التي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد لتبادل المعلومات حول العالم.

و استقبل والوفد المرافق له الأمين العام الأستاذ فيصل بن معمّر، في مقر المركز بفيينا، الذي استعرض مراحل إنشاء المركز وكذلك إنجازات وأنشطة المركز في مناطق التركيز حول العالم، وما تحقق من نتائج في تعزيز المشتركات الإنسانية، ودور القيم الدينية والإنسانية في معالجة القضايا البشرية، وترسيخ التعايش والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات؛ حيث عُرضت مشاركة المركز في منتدى القيم الدينية الذي استضافته المملكة.