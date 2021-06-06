5 مميزات للفوترة الإلكترونية من هيئة الزكاة والضريبة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو 5 فوائد للفوترة الإلكترونية والتي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م.

وأوضخت هيئة الزكاة والضريبة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن فوائد الفوترة الإلكترونية تتمثل في الحد من التستر التجاري ومحاربة الاقتصاد الخفي.

وتعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، وإجراء تجربة المستهلك ورقمنة علاقة المستهلك مع المورد، وزيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية، وفقا لهيئة الزكاة والضريبة.

مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

وكانت هيئة الزكاة والضريبة حثت المسجلين في ضريبة القيمة المضافة والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، وجميع من لديهم نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، الاستعداد للالتزام بالفوترة الإلكترونية في التاريخ المشار إليه (4 ديسمبر 2021م).

وسيتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م؛ حيث تقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة.

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