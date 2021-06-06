الصحة توضح مدى إمكانية إصابة المحصن المتعافى بكورونا

أوضحت وزارة ال صحة مدى إمكانية إصابة المحصن المتعافى من فيروس كورونا، بالفيروس مرة أخرى، ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لايزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.

وأضافت وزارة الصحة أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة وينبغي الحرص على اتباع الإرشادات الوقائية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لوزارة الصحة: « هل إذا أنا مصاب وأصبحت محصن ترجع لي الإصابة مرة أخرى بعد خروجي من الإصابة أم لا؟ ».

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