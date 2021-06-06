للباحثين عن وظائف.. «هدف» يذكر بشروط برنامج تمهير

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، تذكير مستفيديه بالشروط والضوابط المطلوبة للاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وأهمها الحصول على بكالوريوس وشهادة الدبلوم بمجال فني.

ودعا الصندوق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الباحثين والباحثات عن عمل، إلى التعرف على شروط برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»؛ وذلك للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثًا.

وتتضمن الضوابط أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًا، وألا تسبق استفادته من البرنامج.

يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بدفع مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهريًا للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ (2000) ريال شهريًا للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ولمدة تتراوح من (3) إلى (6) أشهر.