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الزكاة والضريبة: تسجيل المستفيدين تلقائيًا حال إصدار السجل التجاري

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الرياض - محمد عبدالله - يتم عبر بوابة الهيئة

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، إن السجل التجاري للمستفيد يضمن له التسجيل تلقائيًا في بوابة الهيئة، وذلك بمجرد قيامه بإصدار السجل للاستفادة من التسجيل.

وقالت: إنه بمجرد إصدار السجل التجاري للمستفيد مباشرة يصبح التسجيل تلقائيًا في بوابة الهيئة حيث يتم إرسال بريد إلكتروني مرفق معه شهادة تسجيل الزكاة ورسالة نصية تفيد بإصدار الرقم المميز واسم المستخدم، وذلك وفق حساب اسأل الزكاة والضريبة الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموقع «تويتر».

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تلقت تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه، باشرت إجراءات فتح سجل تجاري ورخصة بشأن محل وتمّ تسجيلي وإعطائي رقمًا مميزًا وشهادة منكم؛ فهل أنا بذلك مسجل؟.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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