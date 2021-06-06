الزكاة والضريبة: تسجيل المستفيدين تلقائيًا حال إصدار السجل التجاري

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، إن السجل التجاري للمستفيد يضمن له التسجيل تلقائيًا في بوابة الهيئة، وذلك بمجرد قيامه بإصدار السجل للاستفادة من التسجيل.

وقالت: إنه بمجرد إصدار السجل التجاري للمستفيد مباشرة يصبح التسجيل تلقائيًا في بوابة الهيئة حيث يتم إرسال بريد إلكتروني مرفق معه شهادة تسجيل الزكاة ورسالة نصية تفيد بإصدار الرقم المميز واسم المستخدم، وذلك وفق حساب اسأل الزكاة والضريبة الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموقع «تويتر».

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تلقت تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه، باشرت إجراءات فتح سجل تجاري ورخصة بشأن محل وتمّ تسجيلي وإعطائي رقمًا مميزًا وشهادة منكم؛ فهل أنا بذلك مسجل؟.