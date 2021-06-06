تنويه من الموارد البشرية بشأن التقرير الطبي المطلوب لتقييم الإعاقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التقارير الطبية شرط أساسي للاستفادة من خدمة «تقييم الإعاقة» التي توفرها الوزارة للمستفيدين لتسهيل تسجيل بياناتهم وإدراجهم ضمن المستفيدين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن طلب تقييم الإعاقة يمكن لمستفيد التأهيل الشامل الاستفادة من الخدمات التي يتم توفيرها لتلك الفئة عبر خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم وإدراجهم من ضمن مستفيدي الوزارة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم متابعة موقف المستفيد بعد تقديم طلب تقييم الإعاقة بتتبع حالة الطلب من خيار أيقونة «طلباتي»، ويمكن للمستفيد المتابعة الشاملة لموقفه عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل وردها عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل التقرير الطبي من المستشفى الخاص يتم قبوله للتأهيل الشامل؟».