تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على 22 محافظة في 4 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا إلى منطقة مكة المكرمة تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة مكة المكرمة يشمل (أضم - الطائف - العرضيات - ميسان)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية موضحًا أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً وتشمل (الباحة - المندق - بلجرشي).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة عسير تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساء، وتشمل (أبها - أحد رفيدة - الحرجة - النماص - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيده - محايل).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة جازان تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساء، وتشمل (الحرث - الدائر - صامطة - صبيا - فيفا - هروب)