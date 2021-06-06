التعاون الإسلامي: ندعم السعودية في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، بمحاولة ميلشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة الحوثية قبل الوصول إلى هدفها.

حماية المدنيين والأعيان المدنية

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعتبر (جرائم حرب).

دعم أي إجراءات تتخذها المملكة

وأكد العثيمين أيضا وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



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