طلعت حافظ: الحسابات المصرفية للبنوك السعودية آمنة ولا يمكن اختراقها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقاً، طلعت حافظ، ما يردده البعض بشأن إمكانية اختراق الحسابات المصرفية في البنوك بالمملكة.

وقال حافظ خلال إحدى حلقات برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لم يشهد حدوث حالة اختراق لحساب مصرفي في البنوك بالمملكة بشكل مباشر طيلة فترة عمله بالبنوك، والتي وصلت إلى 32 عاماً.

مصدات وأنظمة حماية

ولفت إلى أن البنوك لديها مصدات وأنظمة حماية تُفشل محاولات الهجوم الإلكتروني المباشر، مبيناً أن المحاولات التي تنجح أحياناً تكون بطريقة غير مباشرة مثل الوصول إلى معلومات البطاقة البنكية للعميل.

ونوه إلى أن البنوك السعودية تحتل مرتبة عالية من بين أفضل البنوك حول العالم التي تتبع ممارسات في حماية الحسابات البنكية، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الأمان.



شارك الخبر