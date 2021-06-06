، "الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.
تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.
وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.
"الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكدعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-06-06
بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.
تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.
وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:16 AM
تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره
بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.
تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.
وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.
، "الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.