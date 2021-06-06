السعودية | إيقاف تحويل المعلمين والمعلمات من هم على رأس العمل إلى التربية الخاصة

المناطق - الرياض

صدرت تعليمات باعتماد إيقاف تحويل المعلمين والمعلمات من هم على رأس العمل إلى التربية الخاصة لمنح الفرصة للخريجين والخريجات.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن وزارة التعليم ممثلة في إدارة التربية الخاصة وضعت عددا من الخطط في مقدمتها التوسع في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في برامج صعوبات التعلم، بسبب الفاقد التعليمي إثر جائحة كورونا، إذ تحتاج الفترة القادمة خدمات التربية الخاصة.

وأضافت المصادر أن عدد خريجي وخريجات التربية الخاصة يصل إلى 16 ألفا ينتظرون التعيين إلا أن الوزارة ليست جهة توظيف وتعنى به جهات أخرى مثل المالية التي تعتمد الاحتياج من خلال صرف الرواتب.