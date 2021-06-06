بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستقبل نظام فارس عملية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الحركة لعام 1442-1443، وفق الآلية التي حددتها وزارة التعليم السعودية وعممتها على الإدارات التعليمية، بداية من فتح مرحلة التسجيل والتحقق من البيانات، ووصولاً للإجراء الذي سينطلق بداية من الأحد الموافق 25 من شهر شوال الجاري، السادس من يونيو 2021، لإتاحة تسجيل الرغبات وفق الضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة لراغبي التقديم على الحركة هذا العام.

التسجيل عبر نظام فارس

وأوضحت وزارة التعليم أن تسجيل الرغبات على رابط نظام فارس الجديد سوف يستمر حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1442 (رابط التسجيل)، ويمكن إدخال رغبات النقل الداخلي و الخارجي بحد أقصى 20 رغبة، ويمكن أن يكتفي راغبي النقل بتسجيل رغبة واحدة فقط، ضمن إجراءات المرحلة الثانية من حركة النقل، مع الالتزام بالمواعيد التي تم إقرارها في الجدولة الزمنية المعلن عنها خلال مرحلة فتح التقديم الإلكتروني.

إجراءات المرحلة الأولى

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد بدأت إجراءات المرحلة الأولى من التقديم على النقل الداخلي والخارجي، بفتح تأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، منوهةً عن عدم وجود الحاجة إلى تحديث بيانات المعلمين والمعلمات، وقد تم مد تلم الفترة حتى 18 شوال، مع القيام للجان المختصة بمراجعة الملاحظات والتأكد من صحتها والتواصل مع المتقدمين من تلاحظ وجود أخطاء في عملية التسجيل الخاصة بهم، وذلك حتى اليوم السبت 24 شوال 1442.

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