مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال ذي القعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الظروف العلمية لرصد هلال ذي القعدة 1442هـ على النحو التالي:

معلومات عن حوطة سدير

حوطه سدير هي مدينة ومركز من فئة (أ) تقع في محافظة المجمعة، والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وتبعد حوطة سدير عن محافظة المجمعة بمسافة تقارب (50) كم. تقع في وسط وادي سدير الذي يزيد طوله عن 40 كم تقريبا، وهي مدينة تجارية بحكم وقوعها وسط مدن وقرى منها روضة سدير وجلاجل، وعودة سدير وهجر منطقة سدير. ولوجود جميع الدوائر الحكومية بها مما جعلها تزدحم بالسكان وجعل الجميع يرتادها لقضاء حوائجهم، ويرجع تاريخ نشأتها إلى ما قبل سنة 1076هـ.

موقع حوطة سدير

وتقع مدينة حوطة سدير على بعد 110 كم من الناحية الشمالية من مدينة الرياض، وتقع على خط دائري عرض 25 درجة و25 دقيقة وعلى خط طول 40 درجة و45 دقيقة.

وهي عبارة عن مدينة زراعية تتخللها مزارع وادي سدير الذي يزيد طوله عن 40 كم، ويعمل السكان بالزراعة والتجارة ومعظم سكانها يعملون بالقطاع الحكومي.

مرصد حوطة سدير

يقع في حوطة سدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي ويختص بإعداد التقارير الخاصة بظروف رصد الأهلة لكل شهر، وإعلان رؤية هلال شهر رمضان، وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديماً، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية. ساعد على ذلك وقوع المدينة بأرض جبلية صخرية نادرا ما تثيرها الرياح، وارتفاع يتراوح ما بين 780 إلى 930 متراً عن سطح البحر، وابتعادها عن مناطق التلوث الصناعي والبيئي. إلى جانب ذلك يختص المرصد بإجراء الحسابات الفلكية، والتقاويم الهجرية، واتجاه القبلة، وإمساكية رمضان وغيرها.



شارك الخبر