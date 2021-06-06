اخبار السعوديه

كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد بن مسعود - الدمام - تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تلتها الهند والبرازيل

أظهرت إحصائية لرويترز إصابة أكثر من 172.85 مليون شخص بفيروس المستجد على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ثلاثة ملايين و865375 حالة وفاة.

تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات:

الولايات المتحدة 596926 33512948

الهند 344082 28694879

البرازيل 470842 16841408

فرنسا 109973 5707683

تركيا 47976 5276468

روسيا 273908 5117274

المملكة المتحدة 127836 4511669

إيطاليا 126472 4230153

الأرجنتين 80411 3915397

إسبانيا 80196 3697987

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:43 AM

تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تلتها الهند والبرازيل

كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون

أظهرت إحصائية لرويترز إصابة أكثر من 172.85 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ثلاثة ملايين و865375 حالة وفاة.

تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات:

الولايات المتحدة 596926 33512948

الهند 344082 28694879

البرازيل 470842 16841408

فرنسا 109973 5707683

تركيا 47976 5276468

روسيا 273908 5117274

المملكة المتحدة 127836 4511669

إيطاليا 126472 4230153

الأرجنتين 80411 3915397

إسبانيا 80196 3697987

، كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون ،
المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا