، الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - 23 حالة منها واردة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.