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الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

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محمد بن مسعود - الدمام - 23 حالة منها واردة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:19 AM

23 حالة منها واردة من الخارج

الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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، الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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